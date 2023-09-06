Canlı yayında Ankara tartışması! 'Yavaş 1 metre dahi metro hattı yapmadı'

Gazeteci yazar Sinan Burhan katıldığı canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Eski Devlet Bakanı Masum Türker'e çarpıcı bir soru yöneltti. Burhan, "Ben soruyorum sayın bakanım Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı tek bir hizmeti söyler misiniz?" dedi.

Cevap veren Eski Devlet Bakanı Masum Türker, "Eskiden Ankara'da yaşıyordum. Memnundum. Şimdi İstanbul'a taşındım. Allah razı olsun." dedi.

Ertekin: 4 km metro yaptı

Gazeteci Mustafa Ertekin ise, "Mansur Yavaş'ın 68 km metro sözü vardı ancak sadece 4 km metro hattı yaptı." dedi.

Burhan: 1 metre metro hattı yapmadı

Gazeteci yazar Sinan Burhan, "Bakın düzeltelim bunları 1 metre metro hattı yapmadı. Bakın olan bir şeye yok diyemem. Net bilgi 1 metre metro yok. Bakın bir kez daha söylüyorum, Mansur bey 1 metre yapmadı." dedi.