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Spor Canlı yayında... Ali Koç'tan depremzedeye büyük terbiyesizlik!
Spor

Canlı yayında... Ali Koç'tan depremzedeye büyük terbiyesizlik!

Yeniakit Publisher
2023-04-23 21:33:00 - 2023-04-23 21:43:19
Canlı yayında... Ali Koç'tan depremzedeye büyük terbiyesizlik!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde canlı yayın sırasında “başkanım” diyerek kendisine seslenen depremzedeyi “neden bağırıyorsun” diyerek fırçaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde canlı yayın sırasında “başkanım” diyerek kendisine seslenen depremzedeyi “neden bağırıyorsun” diyerek fırçaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayasıyla Fenerbahçe Kulübü tarafından Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti. Koç ve Fenerbahçeli futbolcular depremzedelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Koç’un televizyon kanalına canlı bağlantı yaptığı sırada bir depremzede kendisine “başkanım, başkanım” diyerek seslendi.

Koç yayın biter bitmez depremzedeye dönerek “Neden bağırıyorsun” diyerek fırça attı.

Depremzedenin mahcubiyeti cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

ZÜLKARNEYN

Bi türlü halktan yana olamadınız gitti. REİS i bundan seviyoruz konuşurken Tayyip dede diye bağıran çocuğa bile, konuşmasını kesip buyur diyebiliyor.
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