CANLI YAYIN! Uygurlara “Çin işkencesi” canlı yayında konuşuldu
Zalim Çin, Doğu Türkistan’da bir türlü dinmeyen zulmünü devam ettiriyor. Akademisyen Doç.Dr.Erkin Emet, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde, Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramını anlattı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Çin hükümetinin Müslüman nüfusu kontrol altına almak için Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik zulüm ve baskısını sistematik bir şekilde devam ettiriyor.
Doğu Türkistan’da yaşanan gerçekleri Doç.Dr. Erkin Emet canlı yayında anlattı.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=bn3fS-onXgs&feature=youtu.be