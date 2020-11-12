CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!
15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından iyice köşeye sıkışan FETÖ, siyaset, medya, hukuk, iş dünyası ve yerel yönetimlerde yeniden mi yapılanıyor? Gazeteci Mevlüt Yüksel’den canlı yayında flaş iddialar...
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
FETÖ, “Türkiye’de, özellikle politika, medya, hukuk, iş dünyası ve yerel yönetimlerde tekrar geri dönüyor.” diyen gazeteci Mevlüt Yüksel, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.
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