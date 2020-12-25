CANLI YAYIN! Muhsin Yazıcıoğlu davasında neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…
Son dakika… Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin Yargıtay’da görülen davada önemli gelişmeler yaşandı. Yazıcıoğlu’nun şehit edilmesine yönelik açılan tüm davaları yakından takip eden Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşlarından Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde son gelişmeleri değerlendiriyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmaya ilişkin önemli gelişmeler yaşandı.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşlarından Remzi Çayır canlı yayında sürece ilişkin tüm ayrıntıları anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=pOiqsrnODmY&feature=youtu.be