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Gündem CANLI YAYIN! Eğitim uzmanı o isimden veli ve öğrencilere flaş öneriler
Gündem

CANLI YAYIN! Eğitim uzmanı o isimden veli ve öğrencilere flaş öneriler

Türkiye, 184 ülkede 1,5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye uzaktan eğitim veriliyor. Peki, uzaktan eğitim sisteminin faydaları ve dezavantajları neler? Eğitim uzmanı Mehmet Postallı canlı yayında veli ve öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. "Ülke Gündemi'nde konuşan Mehmet Postallı ayrıca yüz yüze eğitimin ivedilikle başlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:59:00 - 2020-12-24 16:29:12
CANLI YAYIN! Eğitim uzmanı o isimden veli ve öğrencilere flaş öneriler

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Dünya genelinde koronavirüs salgını, onlarca ülkenin eğitimlerinin aksamasına neden oldu. Salgın nedeniyle Türkiye de uzaktan eğitim sistemine geçen ülkeler arasında yerini aldı. Uzaktan eğitim modelinde Türkiye ne kadar başarılı? Uzaktan eğitim sisteminin faydaları ve dezavantajları neler?

Eğitim uzmanı Mehmet Postallı, "Ülke Gündemi"nde, yaşanan sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

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Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz. 

  Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=deCzW_CgvXY&feature=youtu.be

 

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