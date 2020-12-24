CANLI YAYIN! Eğitim uzmanı o isimden veli ve öğrencilere flaş öneriler
Türkiye, 184 ülkede 1,5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye uzaktan eğitim veriliyor. Peki, uzaktan eğitim sisteminin faydaları ve dezavantajları neler? Eğitim uzmanı Mehmet Postallı canlı yayında veli ve öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. "Ülke Gündemi'nde konuşan Mehmet Postallı ayrıca yüz yüze eğitimin ivedilikle başlaması gerektiğine vurgu yaptı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Dünya genelinde koronavirüs salgını, onlarca ülkenin eğitimlerinin aksamasına neden oldu. Salgın nedeniyle Türkiye de uzaktan eğitim sistemine geçen ülkeler arasında yerini aldı. Uzaktan eğitim modelinde Türkiye ne kadar başarılı? Uzaktan eğitim sisteminin faydaları ve dezavantajları neler?
Eğitim uzmanı Mehmet Postallı, "Ülke Gündemi"nde, yaşanan sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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