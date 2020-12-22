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Gündem CANLI YAYIN! 2023’te AK Parti yeniden iktidar olabilecek mi? O AK Partili isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! 2023’te AK Parti yeniden iktidar olabilecek mi? O AK Partili isimden canlı yayında flaş açıklamalar

2023 seçimlerinde AK Parti yeniden iktidar, Recep Tayyip Erdoğan ise yeniden cumhurbaşkanı seçilebilecek mi? İddia edildiği gibi “MHP AK Parti’nin sırtında bir kambur mu?” O AK Partili isimden canlı yayında flaş açıklamalar…

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:03:00 -
CANLI YAYIN! 2023’te AK Parti yeniden iktidar olabilecek mi? O AK Partili isimden canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED  SEYİTOĞLU / ANKARA 

AK Parti ve muhalefet 2023 yılı seçimlerine hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı’nın yol haritası belirlenirken ‘Millet İttifakı’nın ne yapacağı, nasıl bir strateji ve adayla 2023’e gideceği tartışmaları devam ediyor.

  • AK Parti 2023 seçimlerini yeniden kazanabilecek mi?

  • MHP AK Parti’nin sırtında bir kambur mu?

  • Siyasetteki “üslup” sorunu Türkiye’ye nereye taşıyor?

AK Partili o isimden canlı yayında flaş açıklamalar….

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=48s70PpfVlM&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

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