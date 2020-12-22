CANLI YAYIN! 2023’te AK Parti yeniden iktidar olabilecek mi? O AK Partili isimden canlı yayında flaş açıklamalar
2023 seçimlerinde AK Parti yeniden iktidar, Recep Tayyip Erdoğan ise yeniden cumhurbaşkanı seçilebilecek mi? İddia edildiği gibi “MHP AK Parti’nin sırtında bir kambur mu?” O AK Partili isimden canlı yayında flaş açıklamalar…
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
AK Parti ve muhalefet 2023 yılı seçimlerine hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı’nın yol haritası belirlenirken ‘Millet İttifakı’nın ne yapacağı, nasıl bir strateji ve adayla 2023’e gideceği tartışmaları devam ediyor.
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AK Parti 2023 seçimlerini yeniden kazanabilecek mi?
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MHP AK Parti’nin sırtında bir kambur mu?
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Siyasetteki “üslup” sorunu Türkiye’ye nereye taşıyor?
AK Partili o isimden canlı yayında flaş açıklamalar….
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=48s70PpfVlM&feature=youtu.be