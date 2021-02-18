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Dünya Canlı yarasa yemek istedi! Parlamento önünde polisi alarma geçiren eylem
Dünya

Canlı yarasa yemek istedi! Parlamento önünde polisi alarma geçiren eylem

Avrupa Parlamentosu önünde Rus aktivist Petr Davidçenko, koronavirüs aşısını protesto etmek için canlı yarasa yemeye kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 19:40:00 -
Canlı yarasa yemek istedi! Parlamento önünde polisi alarma geçiren eylem

Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişiminin uzun süre mümkün olmayacağını vurgulamak isteyen Rus aktivist ve performans sanatçısı Petr Davidçenko, 'canlı yarasa yiyerek' eylem düzenlemek için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunun ana girişine geldi.

Tek kişilik eylem nedeniyle çok sayıda güvenlik görevlisi bina çevresinde önlem aldı. Polis, alnına yeni tip corona virüse karşı aşı üreten ilaç firması Pfizer’in adını dövmeyle yazdıran Davidçenko’yu eylem yapmasına izin vermeden binanın girişinde gözaltına aldı.

Davidçenko, protesto eylemi hakkındaki basın duyurusunda, büyük ilaç firmalarının Kovid-19 salgını sırasında Avrupa Parlamentosunda lobi faaliyetleri için milyonlarca dolar harcadığını savundu.

Duyurusunda AB’nin milyarlarca doz aşı alması nedeniyle düşük gelirli birçok ülkenin çok uzun yıllar aşıyı edinemeyeceğine dikkati çeken bir rapora atıf yapan Davidçenko, kendi aşısını geliştirmeyi amaçladığını, bunu yaptığında aşısını ücretsiz dağıtacağını belirtti.

Davidçenko, "Covid-19’un kaynağı haline gelen bir hayvanın kanını vücuduma alarak hastalığa karşı kendi aşımı geliştirmeyi hedefliyorum. Böylece sadece hastalığa karşı değil, şirketlerin açgözlülüğüne karşı da bağışıklık kazanmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Duyuruda Rus aktivist ve sanatçının daha önce de benzer eylemler yaptığı, "israf ekonomisini protesto için" iki yıl boyunca sadece meyve-sebze ve yollarda araçların çarpması sonucu ölen hayvanların etini yiyerek yaşadığı belirtildi.

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