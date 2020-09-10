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Teknoloji Canlı radyo
Teknoloji

Canlı radyo

Radyo dinle | Radyo dinlemek isteyenler mobil cihazlardan ve bilgisayardan bununu mümkün olup olmayacağını araştırıyor. Yanında radyo olmayan ama online kanallardan ücretsiz radyo dinlemek isteyenler ‘Online radyo dinle’ konusunu araştırıyor. Bedava radyo dinle | Canlı radyo dinle | Canlı radyo indir.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:52:00 -
Canlı radyo

Canlı radyo dinle | İnternetin hayatlarımıza girmesiyle radyo dinlemek çok daha kolay oldu. Radyo yayınlarını internetten ve uygulamalardan dinlemeniz mümkün. Peki, online canlı radyo nasıl dinlenir?

Canlı radyo dinle

İnternetten radyo dinlemek isteyenler bunun için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini araştırıyor. İnternette pek çok canlı radyo yayını yapan site bulunuyor. Arama motoruna ‘Canlı radyo dinle’ yazdığınızda karşınızda onlarca sayfa açılacaktır. Bu sitelerden birini tercih edebilirsiniz. Ancak seçeceğiniz sitenin güvenilir olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Müzik dinle

İnternetten ve mobil cihazlardan müzik dinlemenin pek çok yolu bulunuyor. Canlı radyo uygulamalarıyla radyo dinleyebilirsiniz. Canlı radyo yerine arzu ettiğiniz şarkıları ise Youtube’dan ya da mobil cihazlara indireceğiniz müzik dinleme platformlardan dinleyebilirsiniz.

Kesintisiz radyo dinle

Kesintisiz radyo yani reklamsız radyo kanalı dinlemek için tarayıcınızı ya da uygulamaları tercih edebilirsiniz. Play Store ve App Store’a canlı radyo yazıp uygulamalara göz atabilirsiniz. Söz konusu uygulamaların pek çoğu ücretsiz. Ancak kesintisiz yani reklamsız müzik dinlemek istiyorsanız uygulamalar için ücretler talep edilebiliyor.

Radyo kanalları

Radyo yayınlarını dinlemek için frekans bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Söz konusu frekanslar ise şehirlere göre farklılık gösterebilir. Radyo kanalların frekans bilgilerini söz konusu kanalların resmi internet sitelerinden öğrenebilirsiniz. Elbette internetten ya da uygulamadan radyo dinlerken frekans bilgilerine ihtiyaç duymayacaksınız.

İnternetten online radyo dinle

İnternetten radyo dinlemek istiyorsanız daha önce de söz ettiğimiz gibi pek çok internet sitesi bulunuyor. Ayrıca dinlemek istediğiniz radyo kanalının internet sitesi üzerinden de canlı radyo dinleyebilirsiniz.

Canlı radyo uygulamaları

Telefonlarınızdan canlı radyo yayınları dinlemeniz mümkün. Bunun için Play Store ya da App Store üzerinden canlı radyo uygulamaları indirebilirsiniz. Bu uygulamalar ücretsizdir. Ancak bazılarında kesintisiz müzik özelliği bulunuyor. Kesintisiz yayın dinlemek içinse bazı uygulamalar ücret talep ediyor.

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