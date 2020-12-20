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Eğitim Canlı ders EBA TV 21 Aralık ders programı
Eğitim

Canlı ders EBA TV 21 Aralık ders programı

EBA TV ders programı merak ediliyor. TRT EBA TV canlı ders programı üzerinden ders saatleri merak ediliyor. TRT EBA TV 21 Aralık 2020 ilkokul, ortaokul, lise ders yayın akışı hem öğrenci hem veliler tarafından sorgulanmakta.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:01:00 -
Canlı ders EBA TV 21 Aralık ders programı

Koronavirüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitimlerine devam etmekte. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Aralık 2020 Pazartesi EBA TV ders programı henüz açıklanmadı.

EBA ders programı için tıklayın

EBA TV ilkokul yayın akışı

EBA ilkokul yayın akışına tablodan ulaşabilirsiniz.EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.

EBA TV ortaokul yayın akışı

EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.

EBA TV lise yayın akışı

EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

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