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Canlı bomba eylemi yapacaktı! Enselendi

Bursa'da gözaltına alınan DAEŞ'li yabancı uyruklu 3 terörist, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 20:28:00 -

Bursa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan DAEŞ'li yabancı uyruklu 3 terörist, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan terör örgütü DAEŞ mensubu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen bu 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli merciler tarafından tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da başlatılan operasyonda 3 DAEŞ'li terörist gözaltına alınmıştı.

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