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Yaşam Canlarını hiçe saydılar! Ölümle böyle dans ettiler! Yazık!
Yaşam

Canlarını hiçe saydılar! Ölümle böyle dans ettiler! Yazık!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 17:10:00 -

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-150 kara yolunda motosikletlerin üzerine yatarak giden iki sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Geyve-Taraklı D-150 kara yolu Eşme Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız iki motosiklet sürücüsü, motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı. Yatarak kullandıkları motosikletlerle adeta ölümle dans eden sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kasksız motosiklet sürücülerinin, motosikletlerin üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor.

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