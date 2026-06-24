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Gündem Çanlar 'Can Dalton’ için çalıyor! Suç örgütü elebaşı için iade talebi
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Çanlar 'Can Dalton’ için çalıyor! Suç örgütü elebaşı için iade talebi

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Çanlar 'Can Dalton’ için çalıyor! Suç örgütü elebaşı için iade talebi

Terör örgütlerinin ve mafyanın soluk borusunu kesen Türkiye, 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir için iade talebinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Hukuk Forumu’na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg’da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü’nü imzaladık.

 

 

Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik. Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.

Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

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