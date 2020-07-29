  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Çankırı'daki KYK yurtları | Çankırı'da devlet yurtları nerede?

Çankırı'daki KYK yurtlarının nerede olduğunu merak eden milyonlarca öğrenci araştırma yapıyor. Çankırı'da olan yurtları haberin detayında sizler için derledik. KYK yurtlarının iletişim adresi ve faks bilgileride bu haberde yer alıyor. Çankırı'da yurtlar nerede? Çankırı yurtlarının isimleri ve iletişim adreslerine nasıl ulaşılır? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-29 21:16:00 -
Çankırı'daki KYK yurtları | Çankırı'da devlet yurtları nerede?

Çankırı devlet yurtları

  • ÇANKIRI YURDU
  • HACI MURAT VELİ ÖĞRENCİ YURDU
  • SABİHA ANNE ÖĞRENCİ YURDU
  • EMİR KARATEKİN ÖĞRENCİ YURDU

Detaylı bilgi, iletişim adresleri ve faks numaraları için TIKLAYINIZ...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı