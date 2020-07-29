Çankırı'daki KYK yurtları | Çankırı'da devlet yurtları nerede?

Çankırı'daki KYK yurtlarının nerede olduğunu merak eden milyonlarca öğrenci araştırma yapıyor. Çankırı'da olan yurtları haberin detayında sizler için derledik. KYK yurtlarının iletişim adresi ve faks bilgileride bu haberde yer alıyor. Çankırı'da yurtlar nerede? Çankırı yurtlarının isimleri ve iletişim adreslerine nasıl ulaşılır? İşte merak edilen detaylar...