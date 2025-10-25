Çankırı'da zincirleme kaza: 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Çankırı'nın Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Bir hafif ticari araç ve iki otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmada araçlarda bulunan S.K, A.K, N.E, F.E, A.K, G.K, G.Y, A.S. ve E.G. isimli toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.



