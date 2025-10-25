  • İSTANBUL
Çankırı'da zincirleme kaza: 1'i ağır 9 kişi yaralandı
Yerel

Çankırı'da zincirleme kaza: 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çankırı'da zincirleme kaza: 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Çankırı'da, Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında bir hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çankırı'nın Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Bir hafif ticari araç ve iki otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı.

 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

 

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmada araçlarda bulunan S.K, A.K, N.E, F.E, A.K, G.K, G.Y, A.S. ve E.G. isimli toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

