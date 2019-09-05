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Çankırı'da tarihi eser operasyonu

Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen eserlerin ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı

05 Eylül 2019 Perşembe 14:59
Çankırı'da tarihi eser operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir evde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitaplar, kılıç ve tarihi objeler ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, kent merkezinde belirlenen A.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 el yazması kitap, bir kılıç, 9 farklı boyut ve özelliklere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı, eserler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:59
  1. çankırı
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  4. Tarihi eser operasyonu

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