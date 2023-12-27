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Gündem Çankırı'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Gündem

Çankırı'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi

Yeniakit Publisher
2023-12-27 17:04:00 - 2023-12-27 17:14:41

AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Çankırı'da merkez üssü Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan verilere göre, saat 16.04’te merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale'de hissedildi.

Vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin en fazla hissedildiği Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vatandaşlar sokağa çıktı.

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