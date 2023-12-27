Çankırı'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Çankırı'da merkez üssü Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan verilere göre, saat 16.04’te merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale'de hissedildi.
Vatandaşlar sokağa döküldü
Deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin en fazla hissedildiği Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vatandaşlar sokağa çıktı.
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