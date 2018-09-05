Çankırı'da mazot yüklü tanker devrildi: 1 kişi öldü
Ilgaz ilçesinde devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.05 Eylül 2018 Çarşamba 11:18
Çankırı'dan Kastamonu yönüne giden Ali Özay (47) yönetimindeki 37 AH 033 plakalı mazot yüklü tanker, Ilgaz ilçesi İnköy mevkisinde devrildi. Bir süre sürüklenen tanker, yaklaşık 10 metre yükseklikten Devrez Çayı'na düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Özay'ın sağlık ekiplerince yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özay'ın cenazesi, Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sonucu yola ve çaya dökülen mazotun temizlenmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.
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