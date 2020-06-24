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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:14:28 -
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ve bulundurma suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Şabanözü, Eldivan, Orta ve Çerkeş ilçelerinde belirlenen 9 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 54 tabanca fişeği, 70 av tüfeği fişeği, tarihi eser niteliği bulunan kılıç ve muşta ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.N, A.A, H.D, K.Ç, M.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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