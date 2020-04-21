  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çankırı'da dezenfeksiyon ekibi için çekilen klip sosyal medyada yayınlandı

2020-04-21 17:34:19 -
Çankırı'da dezenfeksiyon ekibi için çekilen klip sosyal medyada yayınlandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten ekip için hazırladığı klip, ilgi gördü.

Belediye tarafından koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokaklarla pek çok kurumda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren 5 görevli için "La Casa De Papel" dizisinden uyarlanan "La Casa De Corana" ismi verilen klip hazırlandı.

Klipte yer alan görevliler Maske Ömer, Deterjan Ahmet, Termal Ali, Fırça Kemal ve Kolonya Mehmet gibi isimlerle tanıtıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in, "Hem virüsleri öldürür hem yüzünüzü güldürür" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı klip, büyük beğeni topladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı