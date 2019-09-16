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Çankaya’ya iki turistik kardeş kent

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Safranbolu ve Amasra Belediye başkanları ile kardeş kent protokolü imzaladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:39
Çankaya’ya iki turistik kardeş kent

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Safranbolu ve Amasra Belediye başkanları ile kardeş kent protokolü imzaladı.


Çankaya Belediyesi kardeş kentlerine iki yeni belediyeyi daha ekledi. Türk turizminin önemli merkezlerinden Safranbolu ve Amasra Belediyeleri ile imzalanan kardeş kent protokolü ile Çankaya Belediyesinin Türkiye’deki kardeş kent sayısı 13’e ulaştı. Protokol imza töreni öncesi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Çankaya Belediyesi heyetini kentlerinde ağırladı. Yurt içi turizminin önemli merkezlerinden olması dolayısıyla gerçekleşen kardeş kent protokolünün belediyeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi bakımından büyük önemi olduğuna vurgu yapılan protokol imza töreninde, ortak etkinliklerin yapılması, sosyal kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması, teknik ve idari kapasite konularında fikir alışverişinde bulunulması konuları görüşüldü.


Son yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanarak görev yapan başkanları kutlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’nin bu iki güzide turizm merkezleri Ankara için büyük önem arz ediyor. Buralar hafta sonları Ankara ve çevre illerden gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirdikleri yerler. Her iki belediyemizle de bundan sonraki süreçte ortak projelere, hizmetlere imza atacağız. Bu iki kentimizde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin farkını ortaya çıkartacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:39
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