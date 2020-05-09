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Aktüel

Çankaya’dan sezonun ilk asfaltı

Çankaya Belediyesi Korona virüs salgınında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken temel belediyecilik hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:49:52 -
Çankaya’dan sezonun ilk asfaltı

Çankaya Belediyesi Korona virüs salgınında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken temel belediyecilik hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor. İlkbahar aylarının yaşandığı bu günlerde asfalt sezonunun açılmasıyla ekipler, çalışmalarına başladı.


Çankaya Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı önlemlerini alırken vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, Ramazan ayının yaşandığı şu günlerde ihtiyaç sahiplerine koli dağıtan Çankaya Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerine de devam ediyor. Belediye ekipleri, tam kaplama asfalt ihtiyacı bulunan mahallelerde sokakları asfaltlamaya başladı.


‘Çankaya’da Kimse Yalnız Değildir’ sloganı ile hareket eden ve asfalt sezonunun açıldığı bu günlerde asfalt serimini koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi ilk etapta İşçi Blokları Mahallesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.


Korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zorlu günleri hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız. ‘Sizler evde bizler görevde’ anlayışıyla temel ihtiyaçlarınızı karşılamayı sürdüreceğiz. Program dahilinde yollarınızı asfaltlamaya başladık ve asfalt çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.

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