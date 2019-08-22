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Çankaya’dan kadınlara destek

Çankaya Belediyesi, şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara dostluk elini uzatmaya devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Çankaya’dan kadınlara destek

Çankaya Belediyesi, şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara dostluk elini uzatmaya devam ediyor. Yılın ilk 7 ayında 349 kadına destek olan Çankaya Belediyesi, anneleriyle birlikte evden ayrılan 13 çocuğa da kucak açtı.


Şiddetin olmadığı bir yaşam için çalıştıklarını vurgulayan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ancak şiddete uğrayan ve uğrama riski olan kadınları yalnız bırakmıyor onlara çocuklarıyla birlikte hukuki ve sosyal destek veriyoruz” dedi.


Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, yılın ilk altı ayında da şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlara dostluk elini uzattı.


Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezine 458 89 00 / 1154 telefonla ulaşan 273 kadının yanı sıra yüz yüze başvuruda bulunan 56 kadına da danışmanlık hizmeti veren Çankaya Belediyesi, 20 kadının da sığınma evine yerleşmesini sağladı.



Çocuklara da tam destek


Anneleriyle birlikte evden ayrılmak zorunda kalan 13 çocuğa da kucak açılan sığınma evinde, okula devam eden çocuklarla etüt çalışmaları yapılırken, uzmanlar, okul çağında olmayan çocuklar için hazırlanan oyun odalarında onlarla birlikte zaman geçirdi. Kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olan sığınma evinde, kadınların üretimde bulunabilmesi için kurulan el işi atölyesi de faaliyetlerini sürdürdü.


Çankaya Belediyesi, yıl boyunca kadınları, “toplumsal cinsiyet”, “kadına yönelik şiddet”, “ayrımcılık”, “kadın-erkek eşitliği”, “yasal haklar”, “istihdam olanakları” gibi konularda da bilgilendirdi.



“Kadınları yalnız bırakmıyoruz”


Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, şiddetin olmadığı bir yaşam için çalıştıklarını vurgulayarak, “Ancak şiddete uğrayan ve uğrama riski olan kadınları yalnız bırakmıyor, hukuki ve sosyal destek veriyoruz. Kadın sığınma evimize yerleşen kadınlarımızın meslek sahibi olarak istihdama katılmalarını, güçlenmelerini sağlıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
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