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Yerel Çankaya’da sular saat kaçta gelecek? Ankara’da sular ne zaman gelecek?
Yerel

Çankaya’da sular saat kaçta gelecek? Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bazı mahalleleri etkileyen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Arızadan etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar ise suların geleceği saati merak ediyor. Peki, Çankaya’da sular ne zaman gelecek? 11 Nsan Ankara’da su kesintisi haberimizde yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 07:47:00 - 2022-04-11 07:48:48
Çankaya’da sular saat kaçta gelecek? Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu gece 23.59'dan yarın 12.00'ye kadar su kesintisi yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, Çankaya'nın tamamını besleyen ana isale hattında arıza yaşandığını açıkladı.

Çankaya’da sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Bu gece 23.59'dan itibaren yarın 12.00'ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacağını belirten Yavaş, "Mağdur olmamanız için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.

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