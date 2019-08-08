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Çankaya zabıtası bayram öncesi denetimi arttırdı

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi unlu mamulleri üretim ve satış yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
Çankaya zabıtası bayram öncesi denetimi arttırdı

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi unlu mamulleri üretim ve satış yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala şekerci, kuruyemişçi, pasta ve unlu mamul imalathanelerinde sıkı denetim uygulayan Çankaya Belediyesi, vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermiyor.


Üretilen ve satışa sunulan ürünlerin gramaj, paketlenme ve etiketlenmelerinde işletmelerin özenli ve kurallara uygun olup olmadığı konusundaki davranışlarını inceleyen belediye zabıta ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmazken denetimlerini vatandaşların alışverişi sırasında gerçekleştirdi.


Alışverişin en çok yapıldığı bayram öncesi günlerde vatandaşların haksızlığa uğramaması için denetimlerini yoğunlaştıran Çankaya Zabıtası, vatandaşların haksız bir durumla karşılaşmaları ya da işletmelerde gördükleri olumsuz durumlarla ilgili Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşabilecekleri bilgisini de verdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
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