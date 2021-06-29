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Ekonomi Çankaya Belediyesi’ne zabıta memuru alımı başladı
Ekonomi

Çankaya Belediyesi’ne zabıta memuru alımı başladı

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 80 zabıta memuru alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 13:02:00 -
Çankaya Belediyesi’ne zabıta memuru alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, başvuru belgelerini 13.09.2021 tarihinden 17.09.2021 tarihine kadar (mesai saatleri arasında) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri    uygun    olmadığı    halde    yapılan    başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C.  kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek  suretiyle  adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 04-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar günleri hariç)  Şehit  Gönenç  Caddesi  No:  20/1  Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA  adresindeki  Çankaya Belediye  Başkanlığı  Zabıta  Müdürlüğü  hizmet  binasında  yapılacaktır.  Sınavlar  saat:  09.00’da başlayacaktır.

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