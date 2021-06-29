Çankaya Belediyesi’ne zabıta memuru alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, başvuru belgelerini 13.09.2021 tarihinden 17.09.2021 tarihine kadar (mesai saatleri arasında) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 04-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar günleri hariç) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır. Sınavlar saat: 09.00’da başlayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ