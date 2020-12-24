Canikli: Kılıçdaroğlu’nun kaynağı uyuşturucu

Resul Ekrem Şahan Ankara

Canikli, “Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu eğer kaynak olarak uyuşturucu ticaretine ve organ ticaretine ve buna benzer faaliyetlere bel bağlıyorsa, AK Parti döneminde bunların beli kırıldı, bunların büyük oranda kaynakları kurutuldu, dolayısıyla başka bir kaynak bulması gerekiyor. Yani böyle devlet yönetimi olmaz, böyle devlet idare edilmez” dedi. Canikli, “Kılıçdaroğlu bir devletin yapacağı bir faaliyeti bir harcamasının kaynağını, finansman ihtiyacını, uyuşturucu ticaretinden elde edilecek olan gelire bağlamış durumda, yani kafasındaki proje bu. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar, ben kaynak bulurum, benim adım Kemal olarak sloganlaştırdığı bu iddiasını bugün somutlaştırdı” ifadelerini kullandı.