  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Cani kadın, bebeğine dehşeti yaşattı!
Yerel

Cani kadın, bebeğine dehşeti yaşattı!

Diyarbakır’da bir anne, 21 aylık çocuğuna dehşeti yaşattı. Ölümden dönen çocuk babasına teslim edilirken, anne gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 19:17:00 - 2022-03-28 19:20:16
Cani kadın, bebeğine dehşeti yaşattı!

Olay, bugün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.E.’nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, çocuğu annesinden alıp babasına teslim etti. Kadın gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay