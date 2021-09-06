  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Vahşet! Kocasından intikam almak için çocuğunu öldürdü
İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi
Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e gönderme
Nepal'de şiddetli yağış sele neden oldu
Spor Caner Erkin transfer | Caner Erkin hangi takımla anlaştı?
Spor

Caner Erkin transfer | Caner Erkin hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Futbolseverler, Caner Erkin'in hangi takımla anlaştığını araştırmaya başladı. Peki, Caner Erkin hangi takımla anlaştı?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 19:37:00 -
Caner Erkin transfer | Caner Erkin hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu. Peki, Caner Erkin hangi takımla anlaştı?

Caner Erkin transfer | Caner Erkin hangi takımla anlaştı?

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı. Açıklamada Caner Erkin ile kulübün ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Fatih Karagümrük formasıyla çekildiği fotoğrafa da yer verildi.

İstanbul temsilcisi ayrıca, son olarak Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Türk asıllı Belçikalı futbolcunun çeşitli yaş gruplarında 28 kez Belçika Milli Takımı forması giydiği kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 1 sezon süren Caner, 2020-2021 sezonunda 34 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel
Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel

Spor

Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay