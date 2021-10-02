Caner Erkin milli takım | Fatih Karagümrük Caner Erkin paylaşımı
Caner Erkin | A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. Milli Takım kadrosuna Caner Erkin davet edildi. Bu haberin ardından Fatih Karagümrük sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Milli Takım 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. Milliler, 8 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Türkiye, grubundaki 8. maçında ise 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak. Daugava Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 21.45'te oynanacak.
Ay-yıldızlı kadroya Caner Erkin davet edildi.
Fatih Karagümrük, Caner Erkin'in milli takıma davet edilmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Kulüpten yapılan paylaşımda tam 59 yıl sonra bir futbolcularının milli takım kadrosuna dahil olduğu belirtildi.
Paylaşımda, " Futbolcumuz Caner Erkin, A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Ay-Yıldızlı formayı giyecek olan futbolcumuzu tebrik eder, Milli görevinde başarılar dileriz” denildi.
Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüzden son olarak A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz 16 Mayıs 1962 tarihinde İsrail’e karşı oynanan karşılaşmada Aydın Yelken’dir" ifadeleri de yer aldı.