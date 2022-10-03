Çan’da traktör devrildi, 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi traktöre binerek, Yaykın köyünden ceviz toplamak için Derenti köyü taş ocakları mevkiindeki tarlalarına hareket etti. Seyir halindeki traktör nedeni henüz belli olmayan bir şekilde taş ocakları mevkiinde 6 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Traktör bulunan L.M. hayatını kaybederken, ağır yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kişinin Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği bildirildi.