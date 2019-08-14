Çan’da trafik kazası: 1 yaralı Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyü sapağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyü sapağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan’dan Çanakkale istikametine giden Orhan G. yönetimindeki17 ZA 612 plakalı motosiklet ile Mehmet K. idaresindeki 17 AAV 292 plakalı özel araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Orhan G. yaralandı. Orhan G. 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.