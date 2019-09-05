Çan’da saman balyaları yandı Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarlada bulunan 45 adet saman balyası yandı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarlada bulunan 45 adet saman balyası yandı.

Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde saat 16.00 sularında Ersin Elkatmış’a ait tarlada toplu halde bulunan 45 adet saman balyası yandı. Neden çıktığı belli olmayan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ve Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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