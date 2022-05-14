Canan’ın suçu siyasî değil, ahlâkî Zillet korosu ahlâksız küfürbazı savunma yarışında

Yavuz Selim İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ailesine, devlet, millete ve yüce İslam dinine yönelik ağza alınmayacak küfürlerine verilen cezanın Yargıtay’da onanması üzerinden “siyasi karar” yalanına sığınan Zillet ittifakı, küfür zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan’ın ölmüş annesine kadar söven ve paylaşımlarını inkar etmeyerek savunan Kaftancıoğlu’na, SP Lideri Temel Karamollaoğlu’nun bile destek açıklaması yapmasına hukukçulardan ve insan hakları aktivistlerinden tepki geldi.

İşte savundukları küfürler

Kaftancıoğlu’nun ceza aldığı iğrenç paylaşımlarından bazıları şöyle:

l 1 Haziran 2013: “O.... Ç.... Tayyip” yazılı duvar fotoğrafını paylaşıp, “Günün özeti. Ben yazmadım miki yazdı!”

l 23 Aralık 2013: “Erdoğan’ın ...ünün kılı olmaya meraklı sadece bi kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş!”

l 26 Aralık 2013: “RTE ‘asıl hedef benim’ diyor, hedef değil asıl hırsız sensin!”

l 12 Mart 2014: “Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin şimdiki sloganımız da bu!”

l 11 Mayıs 2014: “Devlet katil değil seri katil.. Hoşçakal Berkinim”

l 12 Mayıs 2014: “Hrant’da da dinlememiş miydik? Boşuna demiyoruz devlet katil değil seri katil diye.”

l 24 Nisan 2012: “Bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı tarihte anıyoruz.”

l 23 Mayıs 2014: “RTE Allah belanı versin senin. Aç tazminat davasını alırsan boğazına helal lokma geçmiş olur sayemde! Zıvanadan çıkarttın iyice.”

l 2 Ağustos 2014: “Kılıçdaroğlu Alevi, Demirtaş Zaza, Erdoğan Hırsız!”

l 25 Ağustos 2013: “Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu.”

Kaftancıoğlu’nun beğendiği ve İslam düşmanlığını kusan paylaşımlar ise şöyle:

l 14 Mart 2016: “Bu gerizekalı dine inanmaya devam ettiğiniz sürece burnunuz boktan çıkmayacak, emniyetsiz, sevgisiz, boş beleş, ucuz hayatlar süreceksiniz.”

l 31 Aralık 2016: “Müslüman iyi ve güzel hiçbir şey yapmaz diye pankart asın da tüm yıl kaldırmanıza gerek kalmasın. Ahlakına tükürdüğümün habis müptezelleri!”

l 23 Kasım 2014: “O...yum diyen insanlar onurludur. Diyemeyenler o... ve o... çocuğudur.”

l 5 Aralık 2017: “Bu ülkenin her tarafından hain puşt o... çocuğu fışkırıyor ve çoğunluğu gravatlı.”

KARAR HUKUKİ, ZAMANAŞIMI YOK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Av. Ertuğrul Akar, şunları dile getirdi: “Verilen karar doğrudur, zamanaşımı sözkonusu değil. Devleti alenen aşağılama, hakaret, tehdit ve teröre destek suçu zaten Kaftancıoğlu’nun ikrar ettiği suçlardır. 3-4 yılın bir sonucu olarak bu karar verildi. Zaten aldığı cezanın infaz hukuku gereği hapiste yatacağı bir süre yok. Sadece açık cezaevine gir-çık yaparak aynı günde veya bir günde tahliye olabilecektir zaten.”

ASIL MAĞDUR ERDOĞAN’DIR

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş da, şunları söyledi: “Yorumları insanlık adına utanç vericidir, züldür. Aldığı ceza üzerinden bir mağduriyetten söz edilirse bu mağdur kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bir de cezada indirim uygulanabiliyor. Bu muhalefet anlayışı insani de hayvani de değildir, daha da aşağıdır ‘belhum adal’dır. Cezaya muhafazakar camiadan bile tepki geliyor ve ‘karar siyasidir’ deniliyorsa, o siyasilerin zihniyetini sorgulamaları gerekir. Çünkü Kaftancıoğlu’nun ceza aldığı dava siyasi değil ahlakidir. Bu ahlaki çürümüşlüğe alet olanları önce Allah’a, sonra da insanımızın ferasetine havale ediyoruz.”