Canan Karatay’dan yine bomba tavsiye: Normal yumurtayı bırakın, onu yiyin

Prof. Dr. Canan Karatay, doğanın en minik ama tam vitamin deposu olan besini şiddetle önerdi. Karatay, vitamin deposu olan besinin sinir hücrelerini güçlendirerek zeka gerilemesini engellediğini duyurdu. Canan Karatay o besinin bıldırcın yumurtası olduğunu söyledi. Peki bıldırcın yumurtasının faydaları nedir? İşte cevabı...

Akşam'da yer alan habere göre, her röportajında yumurtanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, insan sağlığına olan etkilerini açıkladı. Karatay, bu kez de protein deposu olan bıldırcın yumurtasını yere göğe sığdıramadı. Canan Karatay, özellikle zeka gelişimini etkilediğinin altını çizdi. Gerileyen zekayı durdurduğunu açıklayan ünlü doktor bıldırcın yumurtasının vücuda daha birçok faydası olduğunu hatırlattı.

Fizik ve ruhsal gelişime olan katkısı olan bıldırcın yumurtası, küçük olmasına rağmen protein ve kalsiyum bakımından normal yumurtadan daha zengindir. Japonya'da çocukların gelişimi için günde mutlaka 2 tane bıldırcın yumurtası tüketilir.

Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Tavuk yumurtasının 9 katı protein içerdiğinden bağışıklık sistemini çelik gibi yapar. Vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve minerallere sahiptir. İçeriği protein tam bir antioksidan görevi görür. Özellikle virüs ve bakterileri etkisiz hale getirir. Hasar almış tüm hücreleri baştan sona yeniler.

Toplumda 10 kişiden 7'sinde görülen alerjik rinit çalışma ritüelini engeller. Hapşırma, tıkanma ve burun akıntısına neden olur. Ancak bıldırcın yumurtası vücudun yaşadığı bu alerjik döngüyü engeller. İçerdiği çinko sayesinde 1 saat içinde alerjiye karşı doğal ilaç gibi etki gösterir.

Vücudun günlük ihtiyacı olan A, B vitaminlerinin yanı sıra Pantotenik asit ihtiyacını da giderir. Bu asit türü vücutta kanser oluşumunu engeller. Öte yandan vücuttaki sinir sistemindeki akışı aksamadan sağlar. Bu da beynin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Unutkanlık alzheimer demas hastalıklarının yanı sıra zeka geriliğini de engeller.

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