Canan Karatay’dan ezber bozan uyarı: Evlerinize sokmayın, varsa çöpe atın

Evin temizliği sağlık için büyük önem taşıyor. Temizlikte kullanılan malzemeler de sağlığı etkileyen etkenler arasında bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay temizleyicilerin içerisinde bulunan kimyasalların sağlık üzerindeki etkilerini anlatarak ev hanımlarını uyardı.



Uzmanlar deterjanların ne kadar zararlı olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Ancak sadece kullanılan deterjanlar değil bulaşık süngeri gibi temizlik malzemeleri de oldukça zararlı sonuçlara yol açabiliyor. Genellikle besinlerle alakalı tavsiyelerde bulunan Canan Karatay bu sefer temizlik ürünleriyle ilgili kritik uyarıda bulundu. Hanımlarına seslenen Prof. Dr. Canan Karatay, “Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar" diyerek o ürünleri evinize bile sokmayın uyarısında bulundu.

Ev hanımlarının temizlik için kullandığı ürünlerle ilgili konuşan Canan Karatay, “Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın” uyarısında bulundu. Bulaşık süngerlerinin de tehlike saçtığını söyleyen Karatay, sık sık değiştirilmesini vurguladı.

Ev hanımlarını üstüne basa basa uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, sünger yerine bez kullanmalarını tavsiye etti. Deterjanlar konusunda da önemli açıklamalar yapan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

“Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli.

Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın.”

Bu ürünlerin DNA'mızı bozan kimyasallardan üretildiğini belirten Canan Karatay, “Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın.

Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor.”