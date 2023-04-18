Canan Karatay'dan en iyi et tarifi! Karanfil detayına dikkat: Bu yöntem anında fark ettiriyor çıkışı, o iddiası

Canan Karatay'dan en iyi et tarifi! Karanfil detayına dikkat! Ramazan Bayramı yaklaşırken et pişirmenin püf noktaları araştırılmaya başlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı için uzman isim Canan Karatay sağlık açısından eti ızgarada pişirmeyi önerdi. Hem sağlığınız hem de lezzetli yemekler için taze kurban eti nasıl pişirilir sorusunun yanıtını Canan Karatay cevapladı.

Hem vitaminli hem de yumuşak bir et istiyorsanız Canan Karatay'ın açıklamalarına göz atın:

Kurban eti ızgarada pişirilirken önce harlı ateşte, daha sonra ağır ateşte uzun sürede pişirilmeli. Dışı kabuk olan etin suyu dışarıya akmaz. Izgara genel olarak hafif ateşte yapılmalıdır. Etler dolaptan çıkınca biraz bekletilir ve tuz üzerine etler piştikten sonra serpilir. Tencere kebaplarında ise püf noktası tarçın ya da karanfildir. Karabiber her türlü kuşbaşı ette kullanılmalıdır.

Kebaplar ve yahniler için biraz yağ ilavesi yapılabilir. Hiç su konmaz ve bıraktığı su çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Et pişerken fazla esmerleşmemelidir.

Et sade kavurma olarak yapılacaksa çok az sıcak su ilave edilir. Bu şekilde pişirilirken tuz kesinlikle pişerken atılmaz. Nedeni ise eti sertleştirir.

Proteini artırmak için ete çeşitli sebzeler (kereviz, havuç, soğan, sarımsak vb.) eklemek önemli. Haşlama sonrasında da bu sebzeler etle birlikte servis edilebilir ya da ezilerek et suyuna ekleyip çorba yapılabilir. Etler fırında lezzetli olur. Sebze ilavesiyle pişirilirse hem yumuşacık hem de vitamin kaybı olmaz.

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Nedir Bu Karanfil Faydalar Neler? Diğer kullanım alanlar nedir? Sizler için araştırdık...

Karanfil kürü ile nefes alan saç derisi, saçtaki yağlanma ve kepeği en az seviyeye indirmektedir. Nefes alan saç derisi kendisini yenileyerek saç kökünü besler ve saçlarınızı son kertede güçlendirir. Yıpranan ve kırılan saçlara bakım yapması ile de son dönemlerde sıkça kullanılır olmaktadır. Yıpranan ve kırılan saçların en büyük nedeni büyük derece de ısıl işlem görmesinden kaynaklanmaktadır. Saçlarınızı yıkarken krem kullanarak yıpranmayı önleyebilirsiniz.

Daha kesin bir çözüm olarak karanfil kürü kullanmanız daha faydalı olacaktır. Saçlarınızı hem nemlendirecek hem de yıpranmayı ortadan kaldıracaktır. Dökülen saçın yerine karanfil kürü yenisinin çıkmasını sağlaması ile de oldukça fazla tercih edilmektedir. Bunun yanında saçın hızlı bir şekilde uzamasını da sağlamaktadır. Düzenli bir şekilde kullanılan karanfil kürü aynı zamanda saçların daha kolay ve çabuk bir şekilde şekil almasını sağlayacaktır.

Karanfil Kürü Nasıl Yapılır?

Bir su bardağı suyu kaynaması için ocağa almanız gerekmektedir. Kaynamaya başladıktan sonra suyun içine 10-15 tane karanfili atın. Bu karışımı cam bir kavanozun içine doldurun. Sonrasında kapağını sıkı bir şekilde kapatın ve dinlenmeye bırakın. 20 dakika kadar dinlenmesini beklemeniz gerekmektedir. Ardından karışımı spreyli bir şişenin içine aktarmanız gerekmektedir. Karanfil kürünüz işte bu kadar basit bir şekilde hazırlanmış olacaktır. Saç derinize sıkarak kürü kullanabilirsiniz.

spreyi sıktıktan sonra saçlarınızı durulamanız gerekmemektedir. Ama yine de yıkamak isterseniz bir iki saat geçmesini beklemeniz de fayda vardır. Çünkü ancak o süre zarfında saç derinize nüfuz edecektir. Eğer sizler de doğal yöntemlerden yana iseniz mutlaka bu kür tarifini kullanmalısınız. Çünkü hem evde yapabileceğiniz kadar basit ve oldukça fazla sağlıklı bir yöntem olmaktadır. Bu sebeple bu yazımızda sizler için doğal yöntemler adına öneriler de bulunduk. Umarım bu karanfil kürünü uygulamayanlar uyguladıktan sonra memnun kalacaklardır. Daha sağlıklı ve yıpranmamış bir saç için mutlaka karanfil kürü denemelisiniz.

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