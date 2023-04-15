Canan Karatay'ın önerdiği paça çorbası tarifi: Bugün iftarda ne pişirsem? Diye düşünenler, İftar menüsüne o reçeteyi duyurdu

Canan Karatay yemek pişirirken yapılan basit hataların aslında sağlığımız için tehlike oluşturduğunun altını çizdi. Yemek pişirirken hepimizin düştüğü bu hata sağlıklı olan besinleri tehlikeli hale getirerek bizi kanser riskiyle baş başa bırakıyor. Yemek pişirirken aman dikkat, sağlığınızdan olmayın. İşte muhteşem reçete....

Bir konferansa katılan iç hastalıkları uzmanı Prof. Canan Karatay yemeklerin pişirilme yöntemleri ile çok çarpıcı açıklamalarda bulundu..

TÜRK MUTFAĞINDA TENCERE YEMEĞİ ÖNEMLİ

Konferanstaki konuşmasında Karatay, "Türk mutfağının tencere yemeği önemlidir. Amerika'da, İngiltere'de tencere yemeği bilmezler. Kuru fasulyemizi, barbunyamızı, zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler" dedi.

YEMEK PİŞİRME YÖNTEMİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca yemeklerin pişirilme şekilleri ile alakalı şu açıklamaları yaptı:

"Balık sağlıklı ama unlayıp kızartırsak kanserojendir. Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel yaparsak kırmızı et de kanserojendir. Sebzelerin çoğu ithal ve GDO'lu." Karatay, ithal edilen sebzelerin çoğunluğunun GDO'lu olduğunu, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini savundu...

METABOLİZMANIZI HIZLANDIRACAK!

Limon insan sağlığı açısından son derece önemli bir yere sahip gıda olurken limonlu su tüketmek sağlıklı bir yaşamın en büyük anahtarı olduğu ortaya çıktı. Her sabah aç karna tüketilen limonlu suyun bağırsak sistemini koruma altına aldığı ve sindirimi desteklediğini dile getiren Karatay, her gün uyandığınızda ilk iş olarak limonlu su içilmesini önerdi. Metabolizmanın hızlı ve aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olan limonlu aynı zamanda yağ yakıcı görevi de üstlenmektedir. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yaptığı katkı sayesinde kişinin kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo vermesine de yardımcı olmaktadır...

Limonun içeriğinde yer alan pektin bileşeni, iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olurken, kişinin fazla yemek yeme isteğinin bastırılmasına da yardımcı olmaktadır..

Çorbalar iftar menüsünün olmazsa olmazı. Günün çorbası olarak Prof. Dr. Canan Karatay'ın her fırsatta önerdiği paça çorbasını seçtik.

Paça çorbası et suyu ile hazırlanan zahmetli bir çorba. Fakat şifası tüm zahmete değiyor. Çünkü paça çorbası bağışıklığı ve kemikleri güçlendiren bir çorba. İşte iftar menüsüne nefis çorba tarifi...

PAÇA ÇORBASI MALZEMELER

400-500 gr kuzu kuşbaşı eti (tavla zarı formunda doğranmış olmalı)

1 yemek kaşığı tereyağı

3 diş dövülmüş sarımsak

2 yemek kaşığı dolusu un

7 su bardağı ılık et suyu

1 çay kaşığı tuz, karabiber

2 adet yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı üzüm ya da elma sirkesi

1-2 çay kaşığı kırmızı pul biber

İFTAR MENÜSÜNE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Tavla zarı formunda doğranmış et düdüklü tencereye koyulup üzerine 2 adet orta boy kuru soğan dörde bölünerek ilave edilir.

Etin üzerine 8-9 su bardağı sıcak su eklenip et haşlanır.

İyice yumuşayan et ocaktan alınıp ılık hale gelmesi beklenir.

Ilık hale gelen etler sudan çıkarılıp bir tabakta toplanır.

Zeytinyağı ya da tereyağı orta boy bir tencereye aktarılıp hafifçe kızdırıldıktan hemen sonra dövülmüş sarımsak ve un ilave edilir.

Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 2-3 dakika, un önce köpüklenip sonra hafifçe sararıncaya kadar kavrulur.

Üzerine ılık haldeki et suyu yavaş yavaş eklenerek karıştırılmaya devam edilir.

Çorbanın suyu koyulaşıp tarhana çorbası kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırılarak kaynatılır.

Diğer taraftan, yumurta sarıları ve sirke bir kâseye aktarılıp çatal yardımıyla iyice çırpılır.

Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe kadar alınıp sos ılık hale getirilir ve bir yandan çorba sürekli karıştırılarak içine aktarılır.

Son olarak, etler çorbaya ilave edilip tuz ve karabiber serpilir. Arada sırada karıştırılarak kısık ateşte 7-8 dakika daha kaynatılan çorba ocaktan alınır. Kırmızı pul biber serpiştirilip sıcak sıcak servise sunulur.

Çorbanın kıvamı gerektiğinden katı olursa 1 su bardağı sıcak süt ilave edilerek tarhana çorbası kıvamına getirilir. Afiyet olsun...

İlginizi çekebilir→ Saç dökülmesini durdurmak için ev yapımı jel tarifine bugün cevap verdik! Nasıl yapılır, ne kadar kullanılır? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dünyada ilk kez onlarca yıldan sonra dünyanın en kalabalık ülkesi değişti! BM'den ezber bozan şok tahmin! → TIKLAYINIZ