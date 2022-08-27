Canan Karatay yasak listesi: Kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu tüketin! Kelle paça tarifi, malzemeleri

Türk mutfağının en sevilen çorbaları arasında yer alan kelle paça çorbasının sıklıkla tüketilmesi öneriliyor. Göz sağlığını da koruyan kelle paça çorbası, daha iyi görme yetisi oluşmasına yardımcı oluyor. İçerisinde yer alan aminoasit sayesinde uykuyu destekliyor. Kelle paça çorbasının bağırsaklara faydası ise sindirimi kolaylaştırması olarak biliniyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı. Sıraladığı yiyecekler arasında kelle paça da var. Lezzetli tadı ile damağa hitap eden kelle paça çorbasının içeriğinde kalsiyum, vitamin, protein gibi insan vücudunun ihtiyaç duyduğu değerli besin maddeleri yer alıyor.

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.

Canan Karatay yasak listesi:



- Simit, kuru pasta ve yaş pastalar

- Pirinç pilavı

- Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

- Fazla şeker içeren meyveler

- Patates

- Mayonez, ketçap ve hazır soslar

- Börek, poğaça, açma.

- Hazır kahveler

- Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri

- Şeker, çikolata ve her türlü tatlı.

- Hazır çorbalar

- Şuruplar, reçeller, pekmez.

- Tüm gazlı içecekler

- Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler

- Yapay tatlandırıcılar

- Beyaz un

- Margarin

Paça çorbasının faydaları

Kelle paça çorbasının içeriğinde kemiğin yapısındaki kolajen proteini, magnezyum ve kalsiyum bulunur bu durum kemik kırılmalarının iyileşme sürecini hızlandırır ve eklem ağrılarını azaltır. Çocukların kemik gelişimini destekler, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur ve kemik erimesiyle savaşır.

Doğal antibiyotik ve kolajen deposu olarak bilinen kelle paça, pek çok hastalığa iyi geliyor. Zengin içeriği sayesinde en zorlu kış dönemlerini bile kolaylıkla atlamanıza yardımcı olan kelle paça çorbasının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Vücut içerisindeki bakteri ve enfeksiyonu temizliyor.

Kelle paça çorbasına limon, sarımsak, sirke ekleyerek antibiyotik etkisi oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağladığı için gerekli enerjiyi elde etmenize yardımcı oluyor.

Kelle paça çorbası kolajen üretimini desteklediği için daha genç görünmenizi sağlıyor. Bunun için çorbayı düzenli olarak tüketmeniz gerekiyor.

İncinme, kırık, çatlak, doku zedelenmesi gibi durumlarda daha kolay iyileşmenize yardımcı oluyor.

Kas kütlesini arttırmak için düzenli olarak kelle paça çorbası tüketebilirsiniz.

Daha dinç ve daha güçlü bir zihin gelişimini destekliyor.

Bebek ve yetişkin sinir hücrelerinin korunmasını sağlıyor.

Kilo almakta sorun yaşayan bireylere, sağlıklı bir şekilde kilo alması için yardımcı oluyor.

Saç dökülmesini engelleyen kelle paça çorbası aynı zamanda hem saçların uzamasına yardımcı oluyor hem de saçları nemlendirerek canlanmasını sağlıyor.

Göz sağlığını da koruyan kelle paça çorbası, daha iyi görme yetisi oluşmasına yardımcı oluyor.

İçerisinde yer alan aminoasit sayesinde uykuyu destekliyor.

Kelle paça çorbasının bağırsaklara faydası ise sindirimi kolaylaştırması olarak biliniyor.

Siyah kelle paça tarifi nasıl yapılır?

Maraş Usulü Paça Çorba (Siyah Etle)

Maraş Usulü Paça Çorba (Siyah Etle) Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo yada daha fazla kemikli et( eti bir çorba kase dolusu olmalı)

1 yemek kaşığı kadar salça

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sumak ekşisi (sıvı halde) yoksa bir limon suyu damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz

6-7 diş sarımsak

tuz

Maraş Usulü Paça Çorba (Siyah Etle) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kemikli et düdüklüde 45 dk kadar haşlanır. Haşlandıktan sonra ayıklanır. Diğer tarafta tencereye yağ salça ve biber ilave edip karıştırılır haşladığımız etlerin suyu süzülerek salçalı karışıma ilave edilir. 10 dk kadar kaynatılır ve etler ilave edilir. 10 dk kadar tekrar kaynatılır indirmeden önce sumak ekşi ve sarımsak da ilave edilir iki taşım sonra kapatılır. Afiyet şifa olsun.

KELLE PAÇA ÇORBASI NEYE İYİ GELİR?

"Kelle paça ne işe yarar?" sorusunun halk arasında en bilindik yanıtı kırık, çıkık, çatlak gibi durumlarda tedavi amaçlı kullanıldığı oluyor. Bunların yanı sıra pek çok hastalığa iyi gelen kelle paça çorbası, sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenlerin de büyük yardımcısı oluyor. Günde iki kase kelle paça çorbası içmek kilo almak isteyen bireyler için ideal olarak görülüyor. Ayrıca dil, göz yağı ve beyin ile yapılan kelle paça çorbası, eklemlerdeki sıvıların korunmasında da yardımcı rol oynuyor.

Antibiyotik kullanmanız gereken dönemlerde ise kelle paça çorbasına sarımsak, limon ve sirke ekleyerek kendi doğal antibiyotiğinizi yaratabilirsiniz. Aynı zamanda anemi hastalarının da bolca kelle paça çorbası tüketmesi öneriliyor. Kanser hastalığının ilerlemesinin durdurulmasına yardımcı olan kelle paça çorbası, kolajen yıkımına neden olan ilaçların etkisinin azalmasını da sağlıyor.

KELLE PAÇA ÇORBASININ TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

İçerisindeki kolajen, vitamin, mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kelle paça çorbasını, günün her saatinde tüketebilirsiniz. Yine de gün içerisinde 1 ya da 2 kaseyi aşmamanız öneriliyor. Çok fazla kelle paça çorbası tüketmek yağlanmaya neden olabiliyor. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanmamak için kelle paça çorbasını kontrollü olarak içmelisiniz. Sık sık tüketmek damarların tıkanmasına sebep olabiliyor.