  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözler Riyad’a çevrildi: Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması Zirvesi Üzerini böyle çizdiler! Yeni Parti'de şimdi de 'pislik' kavgası Fon soruşturmasında flaş gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talep edlidi Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki? Elektrikli ve hibrit otomobiller pazarı ele geçirdi! Her iki araçtan biri artık onlardan ‘Yok’ denilen video ortaya çıktı! Denizolgun dosyasında çember daralıyor Çocuklarımız “lions” kıskacında Özel ve avanesi şaşırtmıyor! Ailenin karşısında sapkınların yanındalar Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: “Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın” Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz
Yaşam Büyük panik yaşandı! Yıldırımın düşme anı kamerada
Yaşam

Büyük panik yaşandı! Yıldırımın düşme anı kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Adana Kozan'da sağanak ve fırtına sırasında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yıldırımın düşme anı ve o sırada yaşanan panik kameraya yansıdı.

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına panik dolu anların yaşanmasına yol açtı. Yağışı görüntülemek için çatıya çıkan muhabirler, yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.

Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!
Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!

Gündem

Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!

Elazığ’da sağanak yağışta su seviyesi 2,10 metrelik sınırı buldu
Elazığ’da sağanak yağışta su seviyesi 2,10 metrelik sınırı buldu

Yerel

Elazığ’da sağanak yağışta su seviyesi 2,10 metrelik sınırı buldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23