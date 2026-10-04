Büyük panik yaşandı! Yıldırımın düşme anı kamerada
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana Kozan'da sağanak ve fırtına sırasında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yıldırımın düşme anı ve o sırada yaşanan panik kameraya yansıdı.
Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına panik dolu anların yaşanmasına yol açtı. Yağışı görüntülemek için çatıya çıkan muhabirler, yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.