Canan Karatay uyardı! Aman dikkat: Kansere sebep oluyor

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalar ile sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulunuyor. Doğal beslenmenin hastalıklar üzerindeki etkisini her seferinde belirten Karatay'ın açıklamaları gündem yaratıyor. Yaptığı röportajda kabızlığı "Türkiye'nin gizli pandemisidir" diyerek açıklayan Karatay, kabızlık sorununun birçok hastalığa yol açtığını vurguladı.



Kabızlık toplumda sıklıkla görülen, bağırsak hareketlerinin yavaş çalışmasıdır. Dışkılama güçlüğü, ağrılı dışkılama gibi durumlara yol açan kabızlık hakkında açıklamalarda bulunan Karatay, "Kabızsan vücudunun bütün dengeleri, çalışmaları bozulmuş demektir. Önemli olan büyük abdeste her gün çıkılsa dahi ıkınılarak çıkılmamasıdır. Eğer ıkınarak çıkıyorsanız kabızlık başlamıştır. Vücutta dengesizlik başlamıştır. Bağırsaktaki dost bakteriler yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır."

Bağışıklık sistemini yok ediyor

Sinir hastalıklarının ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalıkların kabızlıktan meydana geldiğini belirtti. Kabızlığın en önemli sebeplerinden birinin hareketsizlik olduğunu açıkladı.

Türk kahvesi en yüksek antioksidan

"Susuz kalırsak kabız oluruz. Tuzsuz kalırsak kabız oluruz." diyerek bol su içilmesini ve potasyumu yüksek yiyecekler tüketilmesini önerdi. "Kabızlıktan korunmak için türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en yüksek antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendiren en yüksek şey kahvedir. Parkinsonu, unutkanlığı önler. Çok çay tüketmek kabızlık yapar. Kabızsanız çay içmemelisiniz."

Soğuk sıkım zeytinyağı anne sütüyle aynı içerikte

"Bol su, tuz, kayısı, mürdüm eriği, incir, soğuk sıkım zeytinyağı kabızlığı önlemek için çok önemlidir. Soğuk sıkım zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. İçerikleri ana sütü ile aynıdır." diyerek işlenmiş zeytinyağından uzak durmanız gerektiğini bunun yerine doğal soğuk sıkım zeytinyağlarını tercih etmeniz gerektiğini belirtti.

Kabızlık neden olur?

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Katı gıdalarla beslenmek

Fazla inek sütü tüketmek

Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Hormonal hastalıklar