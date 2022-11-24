Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Her şeyi yiyin ama o besini acilen bırakın

Her açıklamasıyla olay olan Canan Karatay, üzerinizden pantolon düşüren diyet önerisinde bulundu. Her şeyin tüketilmesi serbest olan bu diyette sadece o besin yok. İşte Canan Karatay'dan pantolon düşüren diyet...

Prof. Dr. Canan Karatay, hızlı ve sağlıklı kilo vermenin en kolay yolunu söyledi. Karatay, verdiği diyet önerisinde her besin var. Ancak o besinler kesinlikle yok. Canan Karatay, o besinlerin kiloya neden olduğunu söyledi. Her şeyi yiyeceğiniz bu diyette sadece bir besin yasak.

Canan Karatay, bu sağlıklı diyet önerisinde hızlı kilo vermenin yanı sıra vücudun dengesinin de korunması gerektiğinin altını çizdi.

Vücuttaki yağ sorununu dengeleyen Canan Karatay diyeti, hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermeyi sağlar.

Karatay, diyette her besini saydıktan sonra rafine şeker ve karbonhidratın kesinlikle olmaması gerektiğini belirtti.

Karatay, diyetin en anlamlı yönteminin vücuttaki direnci dengelemek olduğunu vurguladı. Bu yüzden kandaki gliksemik maddelerin artmaması için rafine şekerden uzak durulmasının altını çizdi.

Vücudun karbonhidrat ve rafine şekeri enzimleyemediğini özellikle 30 yaşından sonra bunda zorlandığını belirtti.

Canan Karatay, bu yüzden gün boyu, yeşillik ağırlıklı beslenmeyi tavsiye etti. Öte yandan Karatay, gün içinde turşu, yoğurt gibi besinlerden bol bol faydalanılması gerektiğinin altını çizdi. Yüksek oranda probiyotik içeren bu besinler vücuttaki enerji depolarını hareketlendirir.

Kahvaltıda mutlaka yeşillik olması lazım.

Ara öğün ve akşam yemeklerinde ise kalsiyum ve potasyum bakımından zengin besinler yer almalı.

Gün içinde bol miktarda yumurta tüketilmesini tavsiye eder.

Ayrıca bir saatlik yürüyüş ve 3 litre su miktarı vücudun istediği dengeye ulaşmasını sağlar.