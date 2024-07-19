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Gıda Canan Karatay İbn-i Sina'nın o kürünü öve öve bitiremedi: Kaynatıp bardak bardak içenlerin kolesterolü düşüyor, iltihabı sona eriyor
Gıda

Canan Karatay İbn-i Sina'nın o kürünü öve öve bitiremedi: Kaynatıp bardak bardak içenlerin kolesterolü düşüyor, iltihabı sona eriyor

Yeniakit Publisher
2024-07-19 13:52:00 -
Canan Karatay İbn-i Sina'nın o kürünü öve öve bitiremedi: Kaynatıp bardak bardak içenlerin kolesterolü düşüyor, iltihabı sona eriyor

İbn-i Sina'nın yıllar evvel yazdığı o kür yeniden gündeme geldi. Bu kez Canan Karatay detaylarıyla açıkladı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Yemeklere lezzet katan ve içeriğindeki bileşenler ile insan sağlığına son derece faydalı gelen pek çok farklı baharat bulunmaktadır.

Bu baharatların bilinçli şekilde tüketilmesi ve insan sağlığına olan faydalarının bilinmesi son derece önemli olurken İbn-i Sina'nın yıllar evvel yazdığı o reçete Canan Karatay vasıtasıyla yeniden gündeme geldi.

Dünyada yaygın olarak kullanılan sumağın, çay formunda tüketilmesinin pek çok farklı faydası olduğu ortaya çıktı.

SUMAK TOHUMU ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumu çayının başta boğaz ağrısı yaşayanlara direkt olarak önerirken sumak tohumu çayının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri, açısından son derece güçlü bir kaynak olan sumak tohumu çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken kişiyi hastalıklara karşı koruma altına almaktadır.
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Sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasını sağlayan sumak otu çayı kabızlık probleminin kısa sürede sona ermesine yardımcı olmaktadır.

Kolesterolün düşmesine vücutta biriken iltihabın kısa sürede vücuttan dışarı atılmasına da yardımcı olmaktadır.

DİKKAT: Bu haber genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak adına uygulamadan önce mutlaka uzmanınıza danışın.

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