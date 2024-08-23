Canan Karatay, 7000 yıllık doğal ilaç demişti! Tahin varsa kaşık kaşık koyun: 3 çeyrek asırdır aynı yöntemle yapılıyor!

Önerdiği besinlerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer yaşlanmanın önüne geçecek sırrını açıkladı. Karatay'ın açıkladığı bu besin kan dolaşımını düzene girmesinde fayda sağlamasının yanı sıra yaşlanma belirtilerini de en aza indirgiyor... İşte o mucizevi besin...

İlaçsız ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek, birçok kişinin hayalini kurduğu bir hedef. Ancak, sağlıklı yaşamın başlangıcı doğru bir beslenme ve yaşam alışkanlıkları ile başlıyor. 81 yaşında hiçbir hastalığı olmayan ünlü doktor Canan Karatay’ın sağlık sırları, sağlıklı yaşam konusunda merak edenler için ışık tutuyor.

TAHİN NEDİR?

Tahin, susam tohumlarından elde edilen bir tahıl ezmesidir. Susam tohumları genellikle öğütülerek veya ezilerek tahine dönüştürülür. Susam, zengin besin içeriği ve lezzet profili nedeniyle birçok kültürde mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.

TAHİN NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

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2 su bardağı susam tohumu

1/4 su bardağı susam yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Susam tohumlarını kuru bir tavada orta ateşte kavurun. Tohumlar hafifçe renk değiştirene kadar karıştırarak kavurun.

Kavrulmuş susam tohumlarını bir mikser veya öğütücüde çekin. Tohumlar iyice öğütüldükten sonra yağ ekleyerek isteğe bağlı olarak daha kıvamlı bir tahin elde edebilirsiniz.

Hazırlanan tahini bir kavanoza koyun ve buzdolabında saklayarak taze kalmasını sağlayın.

TAHİNİN FAYDALARI NELER?

Yüksek Besin Değeri: Tahin, sağlıklı yağlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller gibi bir dizi besin içerir. Özellikle kalsiyum, demir, magnezyum ve B vitaminleri açısından zengindir.

Kalp Sağlığı: Tahin, içerdiği oleik asit gibi sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını destekler. Ayrıca, potasyum içeriği kan basıncını düzenleyebilir.

Kemik Sağlığı: İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kemik sağlığını destekleyen önemli minerallerdir. Bu nedenle, düzenli tahin tüketimi kemiklerin güçlenmesine katkı sağlayabilir.

Enerji Kaynağı: Tahin, içerdiği sağlıklı yağlar ve protein sayesinde enerji seviyelerini artırabilir. Bu özellikle sporcular ve enerjiye ihtiyaç duyan bireyler için faydalı olabilir.

Bağışıklık Sistemi Desteği: İçeriğindeki çinko, selenyum ve diğer antioksidanlar sayesinde tahin, bağışıklık sistemini destekleyebilir ve vücudu serbest radikallere karşı koruyabilir.

TAHİNİN GENÇLİĞE FAYDALARI NELER?

Kırışıklıkların Azalması: Tahin, içerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallere karşı savaşarak cildin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Bu da kırışıklıkların azalmasına yardımcı olabilir.

Cilt Esnekliğini Artırma: Tahin, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, cildin elastikiyetini artırabilir, böylece cilt daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazanabilir.

Renk Tonunu Düzenleme: Tahin, cilt tonunu düzenleyen ve eşitleyen bileşenlere sahiptir. Bu, cildin eşit renk tonuna sahip olmasına ve genç bir görünüm elde etmesine yardımcı olabilir.

Cildi Besleme: İçeriğindeki vitaminler ve mineraller, cildin sağlığını destekler ve besler. Bu da cildin genç ve canlı kalmasına katkı sağlar.

Anti-İnflamatuar Etki: Tahin, içerdiği anti-iltihap özellikleri ile ciltteki inflamasyonu azaltabilir. Bu, ciltteki kızarıklık, tahriş ve diğer inflamatuar durumları hafifletebilir.

Nem Dengesini Sağlama: Tahin, doğal yağlar içerir ve cildin doğal nem dengesini korumasına yardımcı olabilir. Bu da cildin yumuşak ve nemli kalmasına destek olabilir.

Tavsiye ettiği diğer besin ise SİRKE!

Asırlardır tüketilen sirke, besinlerin fermente edilmesi sonucu elde edilirken aslında birçok sağlık faydasını da beraberinde getiriyor. Hakiki sirkeyle sağlığınızı büyük oranda iyileştirebileceğinizi belirten Prof. Dr. Canan Karatay, vücutta toksinleri, parazitleri, iltihabı tamamen attığını vurgu yapmıştı. Son yapılan çalışmalar, Karatay'ın haklılığını bir kez daha ortaya koyarken aslında beyin üstünde inanılmaz bir etkisi olduğunu gösterdi.

Detay şöyle;

Araştırmacılar, günlük bir doz sirkenin depresyon semptomlarını iyileştirebileceğini keşfettiler; bu veri gelecekteki tedavilerin birkaç kaşık ekşi sirke ile gelebileceği ihtimaline işaret ediyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, yalnızca düzenli sirke tüketiminin etkilerini test etmekle kalmadı, aynı zamanda metabolik aktiviteyi inceleyerek sirkeyle görülen faydaların nedenlerini araştırdı.

Her gün sıvı sirke alan çalışma katılımcılarında nikotinamid adı verilen bir B3 vitamini türünün seviyelerinde önemli bir %86 artış fark edildi. Üstelik bu besin maddesi daha önce iltihap giderici etkilerle ilişkilendirilmişti .

Arizona Eyalet Üniversitesi diyetisyeni Haley Barrong ve meslektaşları makalelerinde; "Bu veriler, dört hafta boyunca her gün sirke tüketiminin, genel olarak sağlıklı yetişkinlerde bildirilen depresyon semptomlarını iyileştirebileceği ve [ B3 vitamini] metabolizmasındaki değişikliklerin bu iyileşmeye katkıda bulunabileceği yönünde ek destek sağlıyor" diye yazıyor.

Araştırma, fazla kilolu ancak başka açılardan sağlıklı olan 28 yetişkinle tamamlandı. Katılımcılar iki gruba ayrıldı: Bir grup günde iki kez iki yemek kaşığı sirke alırken, diğer grup her gün çok az miktarda sirke içeren bir hap aldı.

Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi Depresyon Anketi (CES-D) ve Hasta Sağlık Anketi (PHQ-9) ile 4 haftalık deney boyunca katılımcılardan iki standart ruh sağlığı anketindeki soruları cevaplamaları istendi

CES-D'de gruplar arasında anlamlı bir fark olmasa da, PH9-Q'da yüksek sirke seviyesi grubunda depresif semptomlarda ortalama yüzde 42'lik bir düşüş görülürken, sirke hapı alan kontrol grubunda bu oran yüzde 18 oldu.

Bu çalışmalarda aynı zamanda bazı kısıtlamalar da bulunuyordu. Küçük bir örneklem büyüklüğüydü, hastaların başlangıçta düşük seviyede depresyonu vardı ve PHQ-9 semptomlarındaki iyileşmeler, başlangıç anket puanlarına göre ayarlanan ikincil bir analizde anlamlı değildi.

Ancak Barrong ve ekibi, bulguların ilişkiye daha yakından bakmayı gerektirdiğini söylüyor.

Araştırmacılar, "Depresif bozukluklar dünyada en yaygın görülen ruh sağlığı sorunlarıdır" diye yazıyor.

Araştırmacılar aynı zamanda; "Genellikle reçete edilen antidepresan ilaçların ciddi yan etkileri olabilir ve etkinlikleri büyük ölçüde değişir. Bu nedenle, basit, etkili yardımcı tedavilere ihtiyaç vardır" diyerek doğal çözüm yöntemlerinin önemine değindi.

Depresyonun ne olduğu ve uyku kalitesinden vücut sıcaklığına kadar depresyonda rol oynayabilecek tüm farklı faktörlerin daha iyi anlaşılması için çalışmalar devam ediyor ..

Açık olan şu ki depresyon kişiden kişiye büyük farklılıklar gösteriyor ve bu noktada daha geniş yelpazede potansiyel tedavilere sahip olmak çok faydalı olabilir.

Yazarlar, "Klinik olarak depresyonda olan veya risk altında olan popülasyonlarda ve antidepresan ilaç kullananlarda sirke kullanımının etkilerini inceleyen gelecekteki araştırmaların haklı olduğunu" yazıyor.

"Mekanizmalara ve büyük hasta örneklerine odaklanmak bilimi güçlendirecek ve sirkenin sağlık gelişimindeki rolünü daha kesin bir şekilde ortaya koyacak kanıtları sağlayacaktır."

Araştırma Nutrients dergisinde yayımlandı!

CANAN KARATAY’IN SAĞLIK SIRRI

CANAN KARATAY’IN SAĞLIK SIRRI: ŞEKERDEN KAÇINMAK

Canan Karatay’ın sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesinin temelinde şekerden kaçınma alışkanlığı yatıyor. Çocukluğundan itibaren şekersiz beslenmeye özen gösteren Karatay, çayına bile şeker eklemeyerek bu alışkanlığı sürdürüyor. Uzman doktor, aç karnına kesinlikle şekerli ürünler tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerin, sadece kilo almaya değil, aynı zamanda sağlık problemlerine de yol açabileceğini belirtiyor.

KARATAY KAHVALTISI: SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ

Canan Karatay'ın kahvaltı önerileri, sağlıklı bir gün geçirmenin temel adımlarını içeriyor. İşte Karatay’ın ideal kahvaltı tarifi:

Az pişmiş 2 yumurta: Haşlanmış, rafadan ya da kayısı kıvamında, ya da tavada düşük ısıda saf tereyağında pişirilmiş olarak tercih edilmelidir.

Bir avuç içi kadar az tuzlu peynir: Az yağlı, light veya krem peynir yerine, koyun, inek veya keçi sütünden yapılan klasik beyaz peynir, eski kaşar, Erzincan deri tulumu, İzmir tulumu gibi yöresel peynirler tercih edilmelidir. Poğaça, simit gibi hamur işleri kahvaltıda yer almamalıdır.

1 ince belli çay bardağı kuru yemiş: Ceviz, fındık, fıstık, badem veya yerfıstığı gibi kuru yemişler kavrulmamış ve tuzlanmamış olmalıdır.

Az tuzlu 10-15 zeytin: Üzerine zeytinyağı, limon, kekik ve pul biber eklenebilir.

Taze sebzeler: Domates, biber, salatalık, turp, maydanoz, nane, roka gibi sebzeler kahvaltıda yer almalıdır.

İçecekler: Şekersiz ve tatlandırıcısız limonlu çay veya süt tercih edilebilir.

Canan Karatay’ın sağlık sırları, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenler için oldukça değerli ipuçları sunuyor. Şekerden kaçınmak, bağırsak sağlığına dikkat etmek ve doğru beslenme alışkanlıkları, uzun ve sağlıklı bir ömür için kritik öneme sahip. Bu alışkanlıkları günlük yaşantınıza entegre ederek, sağlığınızı koruma yolunda önemli adımlar atabilirsiniz.