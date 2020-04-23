Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweeti yeniden gündemde

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi olayında, hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddialarıyla soruşturma başlatılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tepki çeken tweetleri gündeme geldi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek yorumları bulunuyordu. Hatta Kaftancıoğlu'na silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten cezalar verildi. Kaftancıoğlu'nun yazdıktan sonra bazı sosyal medya paylaşımlarını sildiği de biliniyor.

Ermeni Diasporasının soykırım yalanının propagandasını yaptı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanlığını deşifre eden bir paylaşımı daha gün yüzüne çıktı.

Kaftancıoğlu’nun 23 Nisan 2013’te yaptığı bir paylaşımda, Ermeni Diasporasının soykırım yalanının propagandasını yaptığı belirlendi.

23 Nisan 2013’te “23 Nisan’dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915” paylaşımında bulunan Kaftancıoğlu’nun, bu tweeti silmemekte direnmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"Elime makineli alıp Soma'ya gitmek istiyorum, hatta Ankara'ya"

Kaftancıoğlu'nun 16 Mayıs 2014 tarihinde ise, "Elime makineli alıp Soma'ya gitmek istiyorum o derece yani. Hatta Ankara'ya" yazmıştı. Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan yazdığı bu mesaj CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflaması ardından yeniden gündeme geldi. Kaftancıoğlu'nun, bu mesajı yeniden gündeme gelmesinin ardından sildiği ortaya çıktı.