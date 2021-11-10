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Gündem Canan Kaftancıoğlu'ndan tartışma koparan 10 Kasım paylaşımı
Gündem

Canan Kaftancıoğlu'ndan tartışma koparan 10 Kasım paylaşımı

Geçmişte 'Atatürk' ifadesini kullanmaması nedeniyle CHP'yi karıştıran Canan Kaftancıoğlu'nun '10 Kasım' paylaşımı ortalığı karıştıracak cinsten.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 04:44:00 -
Canan Kaftancıoğlu'ndan tartışma koparan 10 Kasım paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vefat yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Paylaşımında, "An(la)mak için, olmazsa olmazımız izinden gitmek… Daima işaret ettiği gibi; Akılla, bilimle, inançla, umutla, çalışmayla ve sonsuz hasretle…" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"İsmini dahi söylemeden anıyor"

Cumhuriyetin ilk yıllarında katliam yapıldığına dair Atatürk'ü hedef alan paylaşımları, geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarında 'Atatürk' ifadesini kullanmaması ve HDP'li siyasetçilere yakınlığı nedeniyle sık sık gündeme gelen Kaftancıoğlu, paylaşımında benzer bir yol izledi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Mustafa Kemal mi yoksa Atatürk mü?

- Atatürk ismini anamayan birisinden Atatürk anmak. Hiç samimi değilsiniz.

- Sakine Cansız'ın adıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün adı aynı ağızda buluşamaz. Buluşursa ters mıknatıslama yapar. Bilin istedim.

- 29 Ekim'de Cumhuriyet tweeti atmayan Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım'da ismini dahi söylemeden Atatürk'ü anıyor. CHP'liler de hala bunu destekliyor.

- 1915 tweetin hala daha sayfanda duruyor. Atatürk'ün izinden gidersen 1915'te çakılırsın.

"Ben Atatürk demem" söylemi partiyi karıştırmıştı

"Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu sözlerinden dolayı partisinde tepki çekmiş, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de isim vermeden Kaftancıoğlu'nu eleştirmişti.

Çelebi, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar" demişti.

Çelebi ilerleyen süreçte CHP'den istifa etmişti.

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