Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Melih Gökçek’e hakaret etti. Bu hakaretten sonradan haberi olan Melih Gökçek, Canan Kaftancıoğlu’nu yerin dibine soktu.

Her fırsatta içindeki nefreti açığa vuran, ağzından salyalar akarak hakaretler savuran, devlete bile 'seri katil' deme gafletinde bulunan Canan Kaftancıoğlu, yine nasıl biri olduğunu gözler önüne serdi.

Melih Gökçek’e yaptığı hakarete Türk Dil Kurumu’nu da alet eden Kaftancıoğlu şu sözleri söyledi.

“Kabul edin yada etmeyin, hiç sol, sosyalist kesimde İ. Melih Gökçek yavşaklığında yüz ifadesi olan bir adam var mıdır?

Yavşak= Sempatik (TDK)”

TDK’ya göre ‘yavşak’ kelimesi bakın ne ifade ediyor?

Melih Gökçek’ten tokat gibi cevap

Canan Kaftancıoğlu’nun bu hakaretinden sonradan haberi olan Melih Gökçek twitter üzerinden şunları yazdı.

“Canan’cım tartışmasız kadınların içinde en yavşak kadın da sensin."

Bu tweet üzerine Melih Gökçek’e binlerce beğeni ve destek mesajları geldi.