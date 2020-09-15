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Siyaset Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret!
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek’e hakaret etti. Türk Dil Kurumu’nda olmamasına rağmen farklı anlam ifade edecek şekilde Kaftancıoğlu’nun ‘y….k’ kelimesini kullanmasına, Melih Gökçek tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:45:00 -
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Melih Gökçek’e hakaret etti. Bu hakaretten sonradan haberi olan Melih Gökçek, Canan Kaftancıoğlu’nu yerin dibine soktu.

Her fırsatta içindeki nefreti açığa vuran, ağzından salyalar akarak hakaretler savuran, devlete bile 'seri katil' deme gafletinde bulunan Canan Kaftancıoğlu, yine nasıl biri olduğunu gözler önüne serdi.

Melih Gökçek’e yaptığı hakarete Türk Dil Kurumu’nu da alet eden Kaftancıoğlu şu sözleri söyledi.

“Kabul edin yada etmeyin, hiç sol, sosyalist kesimde İ. Melih Gökçek yavşaklığında yüz ifadesi olan bir adam var mıdır?

Yavşak= Sempatik (TDK)”

TDK’ya göre ‘yavşak’ kelimesi bakın ne ifade ediyor?

Melih Gökçek’ten tokat gibi cevap

Canan Kaftancıoğlu’nun bu hakaretinden sonradan haberi olan Melih Gökçek twitter üzerinden şunları yazdı.

“Canan’cım tartışmasız kadınların içinde en yavşak kadın da sensin."

Bu tweet üzerine Melih Gökçek’e binlerce beğeni ve destek mesajları geldi.

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