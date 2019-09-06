Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar verildi. 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'nun mahkeme kararı sosyal medyada gündem oldu.Kaftancıoğlu'nun mahkeme salonunda eli cebinde savunma vermesi büyük tepki çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılması Twitter'da gündem oldu. Kaftancıoğlu'nun mahkemede ifade verirken eli cebinde savunma yapmasına da tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklama kararı vermedi. Kaftancıoğlu'nun mahkemede eli cebinde savunma yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza sosyal medyayı salladı. Yorumlar art arda geldi. İşte o tweetlerden bazıları;

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