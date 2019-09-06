Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

Skandallarla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası kararı verildi.
06 Eylül 2019 Cuma 15:49
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar yüzünden hapis cezasına mahkum edildi.
Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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