Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı son dakika gelişmesi Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı. Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Tutuklama kararı verilmezken, karar istinaf mahkemesine gidecek.

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