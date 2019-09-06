Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı son dakika gelişmesi
Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı. Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Tutuklama kararı verilmezken, karar istinaf mahkemesine gidecek.06 Eylül 2019 Cuma 15:58
Son dakika haberleri: Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı. Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Tutuklama kararı verilmezken, karar istinaf mahkemesine gidecek.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Tutuklama kararı verilmezken, karar istinaf mahkemesine gidecek. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada karar çıktı.
Canan Kaftancıoğlu hapis mi yatacak?
Mahkeme Kaftancıoğlu’nu “Terör propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay “kamu görevlisine alenen hakaretten” 1 yıl 6 ay 20 gün, “Cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçundan 1 yıl 6 ay, “Devleti alanen aşağılamak” suçundan 1 yıl 3 ay, “halkı kim ve düşmanlığa alanen tahrik” suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza ertelenmedi.
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