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Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı son dakika gelişmesi

Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı. Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Tutuklama kararı verilmezken, karar istinaf mahkemesine gidecek.

06 Eylül 2019 Cuma 15:58
Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı son dakika gelişmesi

Son dakika haberleri: Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı. Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Tutuklama kararı verilmezken, karar istinaf mahkemesine gidecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,  toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Tutuklama kararı verilmezken, karar istinaf mahkemesine gidecek. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada karar çıktı.

Canan Kaftancıoğlu hapis mi yatacak?

Mahkeme Kaftancıoğlu’nu “Terör propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay “kamu görevlisine alenen hakaretten” 1 yıl 6 ay 20 gün, “Cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçundan 1 yıl 6 ay, “Devleti alanen aşağılamak” suçundan 1 yıl 3 ay, “halkı kim ve düşmanlığa alanen tahrik” suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza ertelenmedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:58
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu hapis mi yatacak?
  3. Canan Kaftancıoğlu tutuklanacak mı son dakika gelişmesi

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